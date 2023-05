Martin Fischer ist einer der größten Heumacher in seiner Gegend. Für den Bio-Rinderbauern aus St. Lorenzen am Wechsel bedeutet das getrocknete Gras harte Arbeit, denn die Steigung auf den Hängen beträgt bis zu 50 Prozent. Dennoch: Aus Liebe und vollster Überzeugung macht er diese Arbeit für seine Tiere. "Das Heu besteht aus verschiedenen Gräsern, Wiesenkräutern und Klee. Das ist die reine Energie für unsere Kühe. Damit spart man sich Kraftfutter und es tut auch der Gesundheit der Tiere gut", so der Bio-Bauer. Ein Futter, das auch Kuh Esther täglich aufgetischt bekommt.