Erstmals hat heuer in der Steiermark ein Heuriger geöffnet, auf dessen Speisekarte ausschließlich vegane Gerichte stehen: von einer Brettljause, über eine Käseplatte bis hin zum Beef Tatar wird alles ohne tierische Produkte zubereitet. Der Sommer war fürs "Goldplatzl am Sonntagsberg" in Bad Waltersdorf ein voller Erfolg: "Ursprünglich wollten wir für drei Wochen im Juli geöffnet haben, da wir aber so gut gebucht waren, haben wir im September noch einmal aufgesperrt", verrät Mitinhaber Matthias Wiesenhofer, der den Heurigen gemeinsam mit Melanie Zanter und seinem Bruder Stephan Wiesenhofer führt.