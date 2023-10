Ihn nur als einen Gewerbepark am Stadtrand zu bezeichnen, wäre schlicht eine Untertreibung: Der Hartberger Ökopark bietet rund 50 Firmen, Bildungseinrichtungen und Organisationen aus unterschiedlichen Bereichen eine Heimat, sorgt so für 350 Arbeitsplätze und war Geburtsstätte zahlreicher innovativer Betriebe. Und das seit nunmehr 25 Jahren. Mit einem Tag der offenen Tür wird das Jubiläum am 20. Oktober groß gefeiert.