Geboren wurde Erna Kitting 1948 in Pöllauberg, sie wuchs unweit vom bekannten Gasthof König auf. „Ich war 15 Jahre alt und da ist im Gasthaus während der Sommermonate erstmals Eis erzeugt worden. Das hat mich so gereizt, da habe ich gefragt, ob ich das Eis verkaufen darf. Da hat der damalige Gastwirt zu mir gesagt: Ja, das kannst schon, aber du musst auch was verkaufen“, erinnert sich die rüstige Pensionistin.

Aus dem Aushilfsjob wurde eine Daueranstellung, die Wirtsstube wurde bald Kittings Reich. Auch im Wallfahrtsort Pöllauberg machte sich damals der aufkommende Bustourismus bemerkbar. Das war eine besondere Zeit damals, schildert Erna Kitting, oftmals kamen bis zu zehn Busse an einem Tag an. Viele von diesen Tagesgästen wurden mit den Jahren zu Stammgästen des Hauses.