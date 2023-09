Die Freiwilligen Feuerwehren Friedberg und Pinggau rückten am Freitagnachmittag zu einem Verkehrsunfall auf die Wechselbundesstraße aus. Hier war knapp vor der Abfahrt Ehrenschachen in Fahrtrichtung Dechantskirchen ein Pkw auf die linke Fahrbahnseite geraten - er stürzte über die Böschung und landete in einem Gerinne. Der Lenker erlitt laut Informationen der FF Pinggau schwere Verletzungen.

Nachdem der Schwerverletzte medizinisch versorgt und abtransportiert worden war und die polizeilichen Erhebungen abgeschlossen waren, konnten von den Freiwilligen Feuerwehren die Bergung des Wracks sowie sein Abtransport zum Feuerwehrhaus in Pinggau zwecks gesicherter Verwahrung durchgeführt werden. Der Einsatz dauerte etwas mehr als zwei Stunden.