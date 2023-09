140 Hunde zieht es heuer gemeinsam mit ihren Herrchen nach Stubenberg am See. Denn die Oststeiermark verwandelt sich vom 20. September bis 24. September in den Austragungsort der diesjährigen Suchhunde-Weltmeisterschaften der Internationalen Rettungshunde Organisation. Aus 25 Nationen reisen die Teams an, um in den einzelnen Kategorien ihr Können zu beweisen.