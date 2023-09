Diese Traditionsbäckerei ist mit modernster Technik ausgestattet

In Zusammenarbeit mit einem oststeirischen Technologieunternehmen wurde die Bäckerei Gotthardt modernisiert. Das Thermen- und Vulkanland geht auf Urlauberfang in den sozialen Medien. Hier in der "Business-Szene" der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der oststeirischen Wirtschaftswelt gerade tut.