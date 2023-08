Vor dem "Café Petzi" im Gewerbepark Fürstenfeld, wo man sich ansonsten eine schnelle Portion Koffein gönnt, ist es an diesem Montag bedrückend still. Und das, obwohl unzählige Freunde, Bekannte und auch Stammkunden gekommen sind, um sich zu verabschieden. "Wegen Todesfall geschlossen", steht auf einem Zettel auf der Eingangstür geschrieben. Daneben flackern Grabkerzen in der Sommersonne. Ein unwirkliches Bild.