Über die Schuhe ein Schutz, ein Hauberl für die Haare - Fritz Rauer macht sich bereit, um in sein Gemüsefeld zu gehen. Statt grünen Pflanzen und feuchter Erde versteckt sich hinter der Türe in der Produktionsstätte jedoch etwas anderes: Ein "Labor" mit großen Geräten, die an den Wänden stehen. "Hier züchten wir unsere Sprossen", erklärt Rauer stolz.