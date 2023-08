Pöllau kämpft um Tempo 30 vor Schulen an Landesstraße

Während in Hartberg und Pöllauberg eine 30er-Zone vor Schulen bereits umgesetzt wurde, kämpft man in Pöllau an manchen Stellen noch gegen den derzeitigen bürokratischen Aufwand. Ein Gesetzesentwurf soll dies nun erleichtern.