Dieses Gasthaus in Stadtbergen besteht seit 45 Jahren

Das Gasthaus Stelzer in Stadtbergen feierte sein 45-jähriges Bestehen. Auch die Sparkasse Pöllau feierte mit ihrer Filiale in Stubenberg am See ein Jubiläum. Hier in der "Business-Szene" der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der oststeirischen Wirtschaftswelt gerade tut.