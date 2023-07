Diese Restaurant-Inhaberin wurde für ihr Engagement ausgezeichnet

Für ihren touristischen Beitrag in der Region wurde Irmgard Wachmann mit der Goldenen Wirtinnenrose ausgezeichnet. Erfolgreich präsentierte der Abschlusslehrgang der LBS Fürstenfeld die Projektarbeiten. Hier in der "Business-Szene" der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der oststeirischen Wirtschaftswelt gerade tut.