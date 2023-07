Der Pöllauberger Pfarrer Roger Ibounigg ist bekannt dafür, sich kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Und polarisiert nicht selten mit dem Gesagten. Für Aufsehen sorgt nun ein Mitschnitt der Heiligen Messe in Pöllauberg vor wenigen Tagen. Hintergrund seiner Predigt war das derzeit in Pöllau stattfindende religiöse Jugendtreffen, das nach mehr als 30 Jahren heuer zum letzten Mal in der Oststeiermark über die Bühne geht.