Sie war mit 19 Jahren dreimal so alt wie der Durchschnitt aller Fleckvieh-Kühe in Österreich - und hat siebenmal so viel Milch gegeben wie der Durchschnitt ihrer Eutergenossinnen. "Unter den Kühen war Erle eine echte Perle", erzählt Bauer Bernhard Schirnhofer wehmütig. Kürzlich ist seine "Jahrhundertkuh" an Altersschwäche am Hof verstorben, wie der Landwirt der Kleinen Zeitung nun mitteilte.