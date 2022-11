Katzen sind bekanntlich gute Kletterer, bringen sich dabei aber auch manchmal in ausweglose Situationen. So erging es auch der kleinen Katze Mala in der vergangenen Nacht auf Samstag, dem 5. November.

Mala hatte zu nächtlicher Stunde den Dachbalken einer Lagerhalle erklommen, und wurde dort von ihrer Besitzerin vorgefunden. Ein Abklettern aus eigenen Stücken war nicht mehr möglich. Die Freiwillige Feuerwehr Fürstenfeld musste den Einsatz antreten. Mithilfe der Drehleiter und einem Katzenkorb konnte die kleine Katze Mala dann ohne Schwierigkeiten aus ihrer misslichen Lage gerettet werden.