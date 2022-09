Ein 82-jähriger Pensionist ist am 2. September 2022 gegen 9 Uhr mit seinem Pkw von Rittschein im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld weggefahren. Weil der Mann nicht zeitgerecht nach Hause zurückgekehrt ist, erstatteten die Angehörigen eine Abgängigkeitsanzeige bei der Polizei.

Am Samstag gelang es der Polizei und den Angehörigen noch, den 82-Jährigen am Telefon zu erreichen. Der Mann gab an, er sei mit seinem Pkw in einen Straßengraben gefahren. Ortsangaben konnte er keine machen. Die Suche endete erfolglos. Auch eine Handypeilung scheiterte, weil das Mobiltelefon des Abgängigen nicht im österreichischen Netz eingeloggt war.

Nach einer intensiven Fahndung konnte der Pensionist am Montagmorgen leicht unterkühlt aufgefunden werden. Der 82-Jährige befand sich in seinem Auto in einem Waldstück an der ungarisch/kroatischen Grenze im Uferbereich der Drau. Laut Polizei Steiermark wurde er von den ungarischen Behörden medizinisch erstversorgt. Der Mann sei verwirrt, aber wohlauf, heißt es.