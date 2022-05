Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es in der Nacht auf den heutigen Donnerstag in Hartberg-Fürstenfeld: Laut ersten Informationen der Polizei wurde dabei ein 16-jähriger Bursch, der zu Fuß unterwegs war, von einem Pkw erfasst und tödlich verletzt. Der unbekannte Lenker des Autos ist derzeit noch flüchtig, nach ihm wird gefahndet.

Wie die Polizei am Donnerstag meldet, dürfte sich der Unfall gegen zwei Uhr nachts ereignet haben: Zwei Personen, die in einem Auto auf der L 405 unterwegs waren, wurden auf einen Schuh sowie auf mehrere Fahrzeugteile auf der Straße aufmerksam. "Bei einer Nachschau entdeckten die beiden einen im Straßengraben liegenden 16-jährigen Verletzten. Sie setzten einen Notruf ab." Der rasch eintreffende Notarzt kämpfte letztlich leider vergebens um das Leben des Burschen, er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

So weit die Exekutive rekonstruieren kann, dürfte der 16-Jährige aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld zu Fuß in Richtung Vorau unterwegs gewesen sein. Der unbekannte Lenker dürfte Fahrerflucht begangen haben. Die Polizeiinspektion Vorau sucht nun nach dem unbekannten Fahrzeuglenker. "Es dürfte sich um einen silbernen Pkw der Marke VW handeln. Das Fahrzeug dürfte an der rechten Fahrzeugseite beschädigt sein (unter anderem ein abgerissener Seitenspiegel). Sachdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Vorau unter Tel. 059133/6239 erbeten."