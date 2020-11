Kleine Zeitung +

Hartberg und Fürstenfeld Erster Tag des "harten Lockdowns" in der Oststeiermark

Ein Lokalaugenschein am ersten Tag des "harten Lockdowns" in Hartberg und Fürstenfeld: Nur wenige Passanten in den Innenstädten, vereinzelt offene Geschäfte und leere Parkplätze in den Einkaufszentren.