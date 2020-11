Der zweite Lockdown geht auch an Hartberg und Fürstenfeld nicht spurlos vorüber. Ein Lokalaugenschein in den Innenstädten.

Tafeln mit Werbung für Essen und Getränke zum Mitnehmen prägen aktuell das Straßenbild in Hartberg und Fürstenfeld © Franz Brugner

Es ist ein warmer Novembertag in Fürstenfeld – eigentlich das ideale Wetter, um an der frischen Luft einen Kaffee zu genießen. Vor vielen Lokalen in der Innenstadt stehen noch Tische und Stühle, obwohl sich in nächster Zeit niemand mit einem heißen Getränk hier niederlassen wird. Es ist der erste Tag des zweiten Lockdowns und trotz Herbstsonne sind nur wenige Menschen auf der Straße.