© Symbolbild: guruXOX - stock.adobe.com

Ein eingeheizter Schwedenofen hat in einem Wohnhaus in Stubenberg am See (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) am Donnerstagabend Feuer ausgelöst. Die 40-jährige Bewohnerin des Hauses hatte den Ofen am Vormittag eingeheizt. Im Laufe der Zeit dürfte das Kaminrohr überhitzt haben, in der Wand begann es zu glosen. Gegen 19.30 Uhr bemerkten die Bewohner die Rauchentwicklung und verständigten die Feuerwehr Stubenberg. Diese konnte den Brand mit 20 Einsatzkräften löschen.