Eine Milliarde Euro stehen den österreichischen Gemeinden zur Verfügung © Franz Pfluegl - stock.adobe.com

Rund eine Milliarde Euro an Fördermitteln umfasst das Gemeindehilfspaket, das die Bundesregierung am Montag präsentiert hat. Aus dem Fördertopf werden geplante oder bereits begonnene Investitionen in den Orten mit bis zu 50 Prozent gefördert, die wegen geringerer Einnahmen wegen der Coronakrise in den Gemeinden nicht mehr finanziert werden können oder nach dem Beginn sogar gestoppt werden müssten.