Eigentlich hätte das Dixie- und Swingfestival in Fürstenfeld Mitte August stattfinden sollen. Daraus wird jetzt nichts. Die Veranstaltung wurde verschoben.

Keine Straßenmusik heuer in Fürstenfeld © Gerald Hirt

Bis zuletzt hielt Organisator Johannes Hödl an einer Durchführung des Dixie- und Swingfestivals in diesem Jahr in Fürstenfeld fest. Zuletzt wurde ein Termin Mitte August avisiert. Dienstagvormittag zog der Veranstalter die Reißleine: "Mit der Ankündigung der Bundesregierung, dass bis Ende August keine Großveranstaltungen stattfinden können, ist unsere Absicht, das Festival 2020 doch noch durchführen, unmöglich geworden."