Hartberg, Gleisdorf und Oberwart McDonalds startet ab heute wieder McDrive und Zustellung

In drei oststeirischen und südburgenländischen Filialen bietet das Fast-Food-Unternehmen McDonalds ab Montag, 20. April, eine kontaktlose Abholung beim Drive-In-Schalter an. Die angebotene Produktpalette ist reduziert. In Hartberg und Gleisdorf wird auch zugestellt.