Mitten in Zeiten des Coronavirus übernimmt Daniela Pöltl die Apotheke "Zum Schwarzen Bären" in Hartberg. Die Pharmazeutin spricht über Verantwortung, Vorsorge und Panikkäufe.

Pharmazeutin Daniela Pöltl (31) in der Apotheke "Zum Schwarzen Bären" © Privat

"Das ist kein Aprilscherz", sagt Pharmazeutin Daniela Pöltl mit einem Schmunzeln: Just am morgigen 1. April übernimmt sie nämlich die Apotheke "Zum Schwarzen Bären" in der Hartberger Innenstadt. Ihre Mutter Margot Pöltl geht in Pension und übergibt die Leitung an die 31-Jährige, die seit vier Jahren Teil des Teams ist. Andrea Radl bleibt wie bisher Teilhaberin, so Daniela Pöltl.