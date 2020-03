Alle Corona-Patienten werden gesammelt in Oberpullendorf behandelt, die Gynäkologie in Oberwart bleibt für mindestens zwei Wochen geschlossen. Eine Kuranstalt in Bad Tatzmannsdorf wird zur Betreuungseinrichtung.

Ein Appell der Mitarbeiter des Spitals Oberwart © Facebook/KRAGES

Die Burgenländischen Krankenanstalten (Krages) setzen bei der Bewältigung der Corona-Krise auf strikte Arbeitsteilung: Wer im Burgenland positiv auf COVID-19 getestet wird und zur Vesorgung in ein Krankenhaus gebracht werden muss, kommt ausnahmslos nach Oberpullendorf. „Dort sammeln wir alle Corona-Erkrankten, bis die Kapazitäten des Spitals ausgeschöpft sind – was vorerst nicht der Fall ist“, erklärt Krages-Sprecher Leo Szemeliker, „als nächstes ist unser Krankenhaus in Güssing an der Reihe, dort laufen gerade die Vorbereitungen.“ Prinzipiell seien aber alle Krages-Spitäler für die Behandlung von Corona-Patienten ausgerüstet.