Der Winter ist kurz zurück: Von Fischbach bis nach Fürstenfeld hat es in den vergangenen Stunden in der ganzen Oststeiermark geschneit. Liebe Leserinnen und Leser, schicken Sie uns Ihre Bilder vom Schneetreiben!

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Aus den Osterhasen wurden am Mittwoch in Übersbach Schneehasen © Leserreporter Arthur Schuchlenz

Wie angekündigt, ist der Winter in Teilen der Steiermark zurückgekehrt, so auch im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. Im Oberland des Bezirks schneit es gemächlich und die Landschaft ist schon leicht angezuckert, berichten Leser. Auch in der Stadt Fürstenfeld hat es bis in die frühen Vormittagsstunden geschneit, vereinzelt gibt es hier auch noch zu Mittag schneebedeckten Flecken.