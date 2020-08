Facebook

In Hartberg-Fürstenfeld ist aktuell keine Person mit dem Coronavirus infiziert © Fotolia

Im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld ist aktuell keine Person am Coronavirus erkrankt (Stand 06. Juli). Zuletzt war noch eine Person erkrankt, diese gilt jedoch seit dieser Woche als genesen. In der Region befinden sich laut Bezirkshauptmannschaft (Stand 04. Juli) 4 Verdachtsfälle sowie 5 Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne - mit Stand 29. Juli waren noch insgesamt 25 Personen in Quarantäne.