Fast alle Klassenzimmer im Bezirk bleiben derzeit leer © Fotolia/maroke-stock.adobe.com

Die Schulen im Bezirk stehen in diesen Tagen nahezu leer. Gymnasien, Neue Mittelschulen und Volksschulen würden die Betreuung von Schülern der Unterstufe in den Schulgebäuden zwar sicherstellen, das Angebot werde jedoch kaum bis gar nicht genutzt, so der Tenor. Die Devise: Wer kann, behält sein Kind daheim.