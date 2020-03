In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Heil im Krankenhaus angekommen gab es ein Erinnerungsfoto mit den Helfern © Rotes Kreuz Bad Waltersdorf

Ein kleines Mädchen hatte es am Freitag in den frühen Morgenstunden besonders eilig: Sophie wurde in einem Rettungswagen des Roten Kreuzes Bad Waltersdorf noch auf dem Weg ins Krankenhaus geboren. Mutter Elke und Vater Benjamin freuen sich über eine gesunde Tochter.