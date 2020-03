In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer offen zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Noch größer präsentiert sich das Dixie- und Swingfestival in Fürstenfeld in diesem Sommer. Der Ruf von Organisator Johannes Hödl reicht mittlerweile sogar bis nach Japan.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Hot Jazz Band aus Ungarn zählt mittlerweile zu den Publikumslieblingen in Fürstenfeld © DSF

Beinahe mehr Künstler, als er in einer Festivalsaison unterbringen kann, hat der Organisator des internationalen Dixie- und Swingfestivals in Fürstenfeld, Johannes Hödl, mittlerweile an der Hand. Heuer wird die Veranstaltung vom 12. bis 22. August zum fünften Mal über die Bühne gehen.