Kleine Zeitung +

Schulprojekt Stolpersteine sollen auch in Güssing an jüdische Nazi-Opfer erinnern

Im Rahmen einer Matinee zum Thema Nationalsozialismus präsentierten Schüler in Güssing ihre eigenen Projekte. In den nächsten Jahren will man in den Straßen Güssings sogenannte Stolpersteine installieren.