Vor 25 Jahren starben vier Roma bei einem Bombenattentat in Oberwart. Zeitzeugen, Volksgruppenvertreter und Politiker sprachen in einer Podiumsdiskussion über das Erlebte und die Zukunft.

An dieser Stelle starben in der Nacht auf den 5. Februar 1995 vier Menschen © KLZ/KANIZAJ

Es war eine tiefschwarze Februarnacht, die sich in das Gedächtnis der Roma in Oberwart schmerzhaft eingebrannt hat. 25 Jahre später erinnert sich kollektiv eine ganze Nation zurück. In der Nacht von 4. auf 5. Februar 1995 legte Bombenbauer Franz Fuchs eine Sprengfalle unweit der Roma-Siedlung.