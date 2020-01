Der langjährige Vizebürgermeister Franz Zehner wurde diese Woche in Großwilfersdorf als Ortschef angelobt.

Franz Zehner mit Bezirkshauptmann Max Wiesenhofer bei der Angelobung © Matthias Janisch

Großwilfersdorf hat seit dieser Woche offiziell einen neuen Bürgermeister. Nachdem Johann Urschler sein Amt am Ende des vergangenen Jahres zurückgelegt hatte, übernahm Vizebürgermeister Franz Zehner dessen Aufgaben interimistisch. In der Gemeinderatssitzung am Dienstag wurde Zehner nun offiziell als Gemeindeoberhaupt angelobt. Zuvor wurden er und Josef Wachmann als sein Vize vom Gemeinderat einstimmig gewählt. Die Angelobung übernahm Bezirkshauptmann Max Wiesenhofer. „Beide sind seit Jahren fester Bestandteil des Gemeindelebens und sie werden ihre Aufgaben mit Sicherheit gut erledigen“, sagte Wiesenhofer.