Verein "Omega" 46 Migrantinnen und Migranten absolvierten Deutschkurse

Im Vorjahr nahmen 155 Migrantinnen und Migranten erfolgreich an Deutschkursen und Beratungen des Vereins „Omega“ in Hartberg teil. Zahlreiche Kursteilnehmer fanden bereits einen Arbeitsplatz in der Region.