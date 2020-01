Nach der Pensionierung von Christine Miklos liegt die Trafikfiliale in der Oberwarter Innenstadt in neuer Hand. Bisher war es ein Familienunternehmen, nun übernimmt ein Quereinsteiger.

Oberwarts Bürgermeister Georg Rosner und Trafikant Alexander Benkö © KK

Die Trafik am Oberwarter Hauptplatz hat einen neuen Besitzer. Alexander Benkö übernahm das Geschäft inmitten der Innenstadt und feierte am 13. Jänner Neueröffnung. Seine Vorgängerin Christine Miklos hatte die Leitung des ehemaligen Familienunternehmens bereits in dritter Generation inne: nun verabschiedete sie sich in die Pension.