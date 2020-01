Weit mehr als 100.000 Euro sammelten die Sternsinger in den Pfarren des Bezirks Hartberg-Fürstenfeld in den vergangenen Tagen im Rahmen der Dreikönigsaktion für Hilfsprojekte. Ein Überblick über den Einsatz der Pfarren.

Sternsingeraktion in der Oststeiermark

In Fürstenfeld gab es zum Abschluss einen gemeinsamen Dankgottesdienst der Sternsinger © Gerald Hirt

Hunderte Kinder, Jugendliche und Erwachsene waren in den vergangenen Tagen im Bezirk unterwegs, um den Segen für das neue Jahr in die Häuser zu bringen und Spenden zu sammeln. Im Fokus der Sternsingeraktion stehen heuer Hilfsprojekte in Kenia.