Das Fensterwerk Kapo in Pöllau beschäftigt 102 Mitarbeiter © Franz Brugner

Es ist die nächste Hiobsbotschaft, die Mitarbeiter und Gläubiger des Traditionsunternehmens Kapo in Pöllau (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) erreicht: Nach der Insolvenz der Möbelwerkstätten im Juli meldete die Geschäftsführung am Montag ebenso jene der Fenster und Türen GmbH am Landesgericht Graz an. Laut einer Aussendung des Unternehmens strebe man ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung an. Die Mitarbeiter wurden am Montag über diesen Schritt informiert. Von der Insolvenz sind 102 Arbeiter betroffen.