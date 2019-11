In Grafendorf treibt verschmutztes Wasser in der Safen Bewohnern Sorgenfalten auf die Stirn. Der Fall wurde bei der BH angezeigt. Der Bürgermeister versucht, zu beruhigen.

Im Safenbach in Grafendorf lagerte sich weißer Schaum ab © KK

In der Bevölkerung sorgt die verunreinigte Safen in Grafendorf derzeit für Aussehen. Der Bach fließt in einem offenen Kanal durch den Ortskern. Seit Wochen ist das teilweise verfärbte und aufgeschäumte Gewässer für besorgte Gesichter in der Gemeinde verantwortlich.