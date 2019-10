Facebook

Während der Fahrt war ein beladener Anhänger umgekippt © Feuerwehr Pöllau

Am Montagnachmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Pöllau zu einem Verkehrsunfall auf die L 448 in Richtung Birkfeld gerufen. Während der Fahrt war ein beladener Anhänger eines Autos in einer Kurve umgekippt und schließlich mit der Ladefläche in Richtung Fahrbahn zum Stillstand gekommen.