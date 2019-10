Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Täter brachen ein Fenster auf © Rainer Fuhrmann/Fotolia

Zwischen Samstagmittag und Montagfrüh kam es bei einem Wohn- und Firmengebäude in Friedberg zu einem Einbruch. Unbekannte Täter hatten ein Fenster aufgebrochen und waren so in das Gebäude gelangt. Anschließend durchsuchten sie Büroräume sowie die Wohnräume im Obergeschoß.