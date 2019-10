Die Faustmann Möbelmanufaktur in St. Johann in der Haide versorgt sich künftig selbst mit Strom. Auf den insgesamt 10.000 Quadratmeter großen Dächern der beiden Betriebsgebäude wurden 4000 Fotovoltaikmodule verbaut. Die Anlage kostete der Firma nichts.

St. Johann in der Haide

Firmenchaf Erwin Faustmann, Landesrat Johann Seitinger und "MeinKraftwerk"-Geschäftsführer Gerhard Schall © MeinKraftwerk/Anton Spanlang

Die größte Fotovoltaikanlage der Steiermark, die Strom aus Sonnenlicht zur Eigenversorgung erzeugt, wurde gestern in St. Johann in der Haide in Betrieb genommen.