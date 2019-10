Facebook

In Pöllau wurde das „12er Haus“, eine Privatinitiative für aktive Nachbarschaftshilfe, gegründet © Franz Brugner

In Pöllau wurde der gemeinnützige Verein „12er Haus“, der unter der Schirmherrschaft der Plattform „Zeit-Hilfs-Netz-Steiermark“ steht, aus der Taufe gehoben. An der Adresse Schulplatz 12, wovon sich auch der Name ableitet, mietete man ein leer gestandenes Geschäftslokal mit rund 100 Quadratmetern Nutzfläche, das man ausschließlich mit freiwilliger Eigenleistung wieder in Schuss brachte.