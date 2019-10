Die Konditorei Ebner in Pöllau feiert heuer ihr 80-jähriges Bestandsjubiläum. Sie gilt in der Region als Inbegriff der süßen Versuchung.

Zwei Generationen greifen in der Backstube zusammen: Hermann, Therese und Elisabeth „Lisl“ Ebner © Franz Brugner

Es gibt wohl nur wenige angestammte Pöllauer, die zumindest nicht schon einmal im Laufe ihres Lebens von Touristen gefragt wurden, wo im Ort die Konditorei Ebner zu finden ist. Ein Nicht-Ortskundiger muss seine Suchsensoren aktivieren, wenn er in die Lamberggasse 31 finden will.

Die Laufkundschaft hat man aufgrund der Leider-nein-Ideallage nicht auf der Rechnung stehen. Firmenchefin und Konditormeisterin Therese Ebner meint schmunzelnd: „Es gibt uns immer noch, obwohl wir vor dem Haus eigentlich keine Parkplätze haben und die meisten unserer Gäste einen kurzen Fußweg in Kauf nehmen müssen.“