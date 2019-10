Erstmals in der Geschichte von Rohrbach an der Lafnitz wird ein Dorfplatz gebaut. Rund 1,6 Millionen Euro werden dafür investiert. Unter anderem entstehen ein Pavillon und ein Motorikpark.

Bürgermeister Günter Putz mit Mitgliedern des Gemeinderates beim Spatenstich für den Dorfplatz © Hubert Heine

Nach der derzeit stattfindenden Erweiterung des Gemeindeamtes wird in Rohrbach an der Lafnitz bereits das nächste Projekt in Angriff genommen: Erstmals wird ein Dorfplatz errichtet – auf Wunsch der Bevölkerung. Er solle zum Mittelpunkt für die Bürger werden, erklärt Bürgermeister Günter Putz (SP).