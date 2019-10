Rohrbach an der Lafnitz

Mit der Wärmebildkamera wurde der Keller kontrolliert © FF Rohrbach an der Lafnitz

Aus unbekannter Ursache war es Montagmittag gegen 12.30 Uhr zu einem Brand in einem Heizraum im Keller eines Einfamilienhauses in Limbach (Gemeinde Rohrbach an der Lafnitz) gekommen.