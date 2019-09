Facebook

Die Veranstalter der vier Bildungsmessen in Weiz, Gleisdorf, Hartberg und Fürstenfeld © Regionalentwicklung Oststeiermark

Bei den Bildungsmessen in Weiz, Gleisdorf, Hartberg und Fürstenfeld werden heuer rund 5000 Besucher erwartet. Mehr als 250 Aussteller bieten an allen vier Standorten umfassende Informationen über Berufs-, Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten. „Bei den Messen geht es um die Vernetzung zwischen der oststeirischen Wirtschaft und den Jugendlichen“, sagt Bettina Mandl, regionale Koordinatorin für Bildungs- und Berufsorientierung in der Oststeiermark. Regionale Betriebe und Schulen stellen aus, so sollen die Jugendlichen sehen, dass es auch in der Region gute Jobchancen gebe. Vor allem Eltern und Erwachsene seien dazu aufgerufen, die Messen gemeinsam mit den Kindern zu besuchen.