Frontlasermessgerät bei Baustelle nahe Ilz führt seit Jahresbeginn zu mehr als 170.000 Strafanzeigen. Es blitzt 1000 Mal am Tag.

Gefürchtet: Das Radar auf der A 2 © Gerald Hirt

Von „Abzocke“ über „sinnvolle Geschwindigkeitsbegrenzung als Maßnahme gegen Raser“ bis hin zur Diskussion über Messtoleranzen beim „Blitzen“ – im Online-Forum der Kleinen Zeitung geht es zwischen den Usern gestern rasant hin und her.

Wohl ebenso rasant wie auf jenem Autobahnstück, das die Diskussion – wie berichtet – erst ins Rollen gebracht hat. Die Rede ist von der Südautobahn im Bereich der Baustelle der S 7 bei Riegersdorf nahe Ilz. Dort herrscht ein 80er – und die beiden Radar-Frontlasermessgeräte blitzen bis zu 1000 Mal am Tag. Das hat zur Folge, dass es heuer einen rapiden Anstieg bei den Strafanzeigen gegeben hat, bestätigt die Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld.

„Bislang sind es mehr als 170.000 Strafanzeigen“, so Bezirkshauptmann Max Wiesenhofer. Im Vergleich dazu waren es im Vorjahr 60.000. Dabei handelt es sich um die Gesamtanzahl an Strafanzeigen, der Großteil davon entfalle aber auf den Straßenverkehr und im Besonderen auf den besagten 80er, schätzt Wiesenhofer. „Ein Bezirk in unserer Größe hat durchschnittlich bis zu 25.000 Strafanzeigen im Jahr, bei uns sind es mit 60.000 generell schon viel, aber das heurige Jahr schlägt alles“, bilanziert er.

Bis Jahresende rechnet Wiesenhofer mit 200.000 Anzeigen. Wenig erfreulich ist die Anzeigenflut aber nicht nur für betroffene Raser, auch die BH stößt an ihre Grenzen. „Wir benötigen mehr Personal, das gibt es aber leider nicht“, so Wiesenhofer.

Die Sommermonate dürften das Personal zusätzlich ins Schwitzen gebracht haben – Stichwort: Urlauberverkehr. So blitzte das besagte Radar gerade in dieser Zeit vermehrt ausländische Verkehrsteilnehmer.