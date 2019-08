In Walkersdorf, Gemeinde Ottendorf an der Rittschein, fuhr eine 29-jährige Frau Mittwochfrüh gegen eine Hausmauer. Sie wurde verletzt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die 29-Jährige wurde mit der Rettung ins LKH Hartberg gebracht © FF Ottendorf an der Rittschein

Am Mittwoch gegen 7 Uhr kam eine 29-Jährige aus dem Bezirk Oberwart mit ihrem Pkw von der Rittscheinstraße L 366 in Walkersdorf, Gemeinde Ottendorf an der Rittschein, in einer Linkskurve ab. Laut eigenen Angaben kam sie aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug geriet auf das rechte Straßenbankett. Die Südburgenländerin verriss den Pkw und kam ins Schleudern.