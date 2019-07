Dario Tadic startet in sein fünftes Jahr beim TSV Hartberg. Der gebürtige Pinkafelder hat in Hartberg seine neue Heimat gefunden und will mit dem TSV weiterhin für Furore sorgen.

Dario Tadic in „seinem“ Wohnzimmer. In der Profertil-Arena des TSV Hartberg läuft er auch diese Saison auf © Matthias Janisch

Sie kommen nun in Ihre fünfte Saison in Hartberg. Würden Sie sich schon als Oststeirer bezeichnen?

DARIO TADIC: Ich komme ja ursprünglich aus Pinkafeld, das ist nicht so weit entfernt. Aber man kann schon sagen, dass ich mich in Hartberg sehr wohl fühle.