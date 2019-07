Auf der A2 Südautobahn in Fahrtrichtung Klagenfurt ist Sonntagvormittag ein Geisterfahrer - im Mopedauto! - unterwegs gewesen. Es kam zu einer Kollision mit einem Pkw, zwei Personen wurden dabei verletzt.

In einem vierrädrigen Leichtfahrzeug - also Mopedauto - hat am Sonntag gegen 10 Uhr eine Person bei Abfahrt Sebersdorf-Bad Waltersdorf die falsche Auffahrt genommen. Er war auf der A2 Süd Autobahn als Geisterfahrer unterwegs, woraufhin es zwischen Hartberg und Bad Waltersdorf zur Kollision mit einem Pkw kam.